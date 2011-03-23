Посетители Эйфелевой башни в Париже эвакуированы из-за угрозы взрыва

У основания одной из опор Эйфелевой башни в Париже обнаружена подозрительная пластиковая сумка, из-за чего полиция немедленно эвакуировала работников и посетителей башни.



Территория, прилегающая к Эйфелевой башне, полностью оцеплена. На место ЧП вызваны саперы. Как уточняет агентство ИТАР-ТАСС, в связи с неспокойной ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке французские силы безопасности усилили патрулирование мест массового скопления людей.