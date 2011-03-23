ВВС Ливии больше не существует - они уничтожены коалицией

Вице-маршал британских ВВС Грег Багуэлл заявил, что силы коалиции уничтожили все военно-воздушные силы правительства Каддафи. За время операции силы коалиции потеряли только один самолет.



"По сути, ливийских военно-воздушных сил в качестве боеспособных единиц больше не существует, а их комплексы системы ПВО разбиты до такой степени, что мы можем действовать на пространстве Ливии", – сообщил Грег Багуэлл на базе сил коалиции в Италии.