Из-за взрыва в Иерусалиме Нетаньяху отложил поездку в Москву
23 марта 2011, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отложил свою рабочую поездку в Россию в связи со взрывом на автовокзале в Иерусалиме. Ранее планировалось, что он прибудет в Москву в четверг.
Сильный взрыв произошел на главном автовокзале Иерусалима, по предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автобусе. Пострадали не менее 18 человек, ссылаясь на предварительные данные, передает Jerusalem Post.