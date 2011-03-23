Из-за взрыва в Иерусалиме Нетаньяху отложил поездку в Москву

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отложил свою рабочую поездку в Россию в связи со взрывом на автовокзале в Иерусалиме. Ранее планировалось, что он прибудет в Москву в четверг.



Сильный взрыв произошел на главном автовокзале Иерусалима, по предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автобусе. Пострадали не менее 18 человек, ссылаясь на предварительные данные, передает Jerusalem Post.