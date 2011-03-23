Корабли НАТО курсируют у берегов Ливии

У берегов Ливии начали курсировать корабли Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщают Военно-воздушные силы альянса. С воздуха будут отлеживаться суда, перевозящие оружие.



Командующий операцией дал соответствующие приказы экипажам кораблей и самолётов НАТО в Центральном Средиземноморье. В случае необходимости, суда, перевозящие оружие, будут перехватываться, передает РСН. Накануне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянс начинает операцию по установлению эмбарго на поставку вооружения в Ливию.