Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что одержит победу в схватке с "крестоносцами". Он считает, что сейчас идет битва, начатая странами-крестоносцами против ислама.



"Самая мощная противовоздушная оборона, самая мощная противовоздушная оборона - это народ. Вот он, народ. - Это противовоздушная оборона", - восклицал Каддафи, находившийся в ходе выступления среди людей.



"Да здравствует ислам повсюду! Все исламские армии должны принять участие в этой битве. Мы, в конце концов, отпразднуем победу", - заявил Каддафи.



"В краткосрочной перспективе мы их побьем, в долгосрочной перспективе мы их побьем", - подчеркнул он.