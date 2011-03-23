На втором реакторе японской АЭС "Фукусима-1" невозможно продолжать восстановительные работы из-за высокого уровня радиации. Все работники были эвакуированы - приборы показывали 500 миллизивертов в час.

Как сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на данные агентства по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA), министерство здоровья, труда и социального обеспечения Японии 16 марта увеличило максимальное значение допустимой дозы облучения для ядерщиков до 250 миллизивертов со 100 миллизивертов. Данное решение в министерстве назвали "неизбежным в сложившихся обстоятельствах".



Кроме того, что уровень радиации вырос до невозможных для человека норм, на реакторе также отмечено повышение температуры с предельно допустимых 302 градусов по Цельсию до 400 градусов. В таких случаях ведение восстановительных работ просто недопустимо.