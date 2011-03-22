Радиоактивные частицы обнаружены в Исландии

Незначительно количество радиоактивных частиц, распространившихся, возможно, с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, обнаружены во вторник в Исландии.



"Распространение ее (радиоактивной пыли) по всему северному полушарию - это вопрос всего лишь (нескольких) дней", - сообщил агентству "Рейтер" старший научный сотрудник Института исследования воздуха в Норвегии Андреас Штол (Andreas Stohl).

Радиоактивная пыль распространилась из Японии в восточном направлении, пересекла Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан. По данным агентства, количество обнаруженных частиц радиоактивной пыли мало и не представляет угрозы для здоровья человека.



Наличие в воздухе частиц радиоактивной пыли - в данном случае, изотопов йода - зафиксировали 15 из 65 международных дозиметрических станций Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



Согласно прогнозу французского агентства по ядерной безопасности (ASN), радиационные частицы, уровень концентрации которых в воздухе будет в тысячи раз меньше, чем после аварии на Чернобыльской АЭС, достигнут территории Франции к среде.