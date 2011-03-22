Ливийская оппозиция учредила собственную нефтяную компанию и центробанк

Ливийский оппозиционный переходный Национальный совет учредил собственную нефтяную компанию, которая призвана заменить нефтяную госкорпорацию, контролируемую Муаммаром Каддафи, и альтернативный центральный банк страны.

О решении переходного Нацсовета, принятом на совещании 19 марта, было объявлено накануне в Бенгази - центре восстания, передает"Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Как стало известно, в заявлении оппозиции сообщается о создании в Бенгази штаб-квартиры "Ливийской нефтяной компании, которая устанавливается в качестве надзорного органа нефтяной отрасли".

Также повстанцы объявили об учреждении собственного центрального банка, который также временно разместится в Бенгази.