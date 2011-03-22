В Ливии разбился истребитель ВВС США F-15E Eagle

В небе над Ливией потерпел крушение истребитель ВВС США. Речь идет о самолете F-15E Eagle, обломки которого были обнаружены в неназванном районе страны. Пилот якобы был спасен мятежниками.



Об этом сообщает агентство «Рейтер». Данные пока не подтверждены американским военным командованием.

Военная операция сил коалиции западных стран против Ливии началась в субботу 19 марта. Силы коалиции продолжают наносить авиационные удары по военным объектам, подконтрольным ливийскому лидеру Муаммару Каддафи.