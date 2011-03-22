К востоку от японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1» во вторник произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Угроза возникновения цунами объявлена не была.



Об этом сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы в 16.18 по местному времени (10.18 мск). Их эпицентр располагался в 415 километрах к северо-востоку от столицы Японии Токио и в 312 километрах к востоку от города Фукусима. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 26,5 километра, передает РИА «Новости».