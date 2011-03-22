Сегодня в Японии на аварийной АЭС "Фукусима-1" возобновили закачку воды в 3-й энергоблок, но через некоторое время операция прекратилась. Сейчас готовятся охлаждать 4-й реактор.



Сотрудники пожарного управления из города Осака с помощью водометов пожарных машин возобновили закачку воды в 3-й энергоблок аварийной АЭС "Фукусима". Однако во время работ над реактором появился столб дыма и работы были отложены.



В настоящее время пожарники готовятся к охлаждению 4-го реатора АЭС, рядом с которым была недавно завершена установка специальной технической конструкции с дистанционным управлением. Эта конструкция используется в строительстве. Она способна подавать раствор бетона в определенные секции строящихся зданий на высоту до 50 метров. Но в сложившихся условиях было решено использовать установку для подачи воды. А дистанционное управление установки позволит специалистам находиться от башни АЭС на расстоянии до 100-300 метров, что снижает риск получения высокой дозы радиации. Об этом сообщили в министерстве обороны Японии, передает ИТАР-ТАСС.