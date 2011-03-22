В Японии российские спасатели завершают спасательную работу

В Японии, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами 11 марта, российские спасатели завершают свою поисково-спасательную операцию, сообщили в Управлении информации МЧС РФ.



Представитель управления информации МЧС России уточнил: "МЧС России по согласованию с японской стороной завершает работы в Японии". По его словам, в настоящее время из Японии самолетом Ан-74 уже вылетели 50 дальневосточных спасателей, а "в ближайшее время страну покинут работавшие там сотрудники отряда "Центроспас" и Центра "Лидер".