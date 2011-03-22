В Японии над вторым и третьим энергоблоками аварийной АЭС "Фукусима" вновь поднялись столбы белого дыма. Уровень радиации в 20-километровой зоне вокруг станции превышает норму в 1600 раз.



Такие данные обнародовало Международное агентство по атомной энергии. Также повышен радиационный фон и в морской воде рядом с АЭС. В море попала вода, которой охлаждали реакторы. По мнению специалистов, в целом они контролируют ситуацию, однако признают, что обстановка на ядерном объекте сложная, передает телеканал "Россия-24".



Накануне вечером пожарные приостановили сброс воды на аварийные реакторы. Сегодня инженеры смонтировали специальные конструкции с дистанционным управлением. Вокруг АЭС в настоящее время действует 90-километровая зона отчуждения. Люди покидают опасную территорию. Об этом сообщил мэр города Ёнэдзава Кейко Ямада.