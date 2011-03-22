В Японии за сутки произошло шесть землетрясений магнитудой выше 5,0

За последние сутки в Японии произошло шесть землетрясений магнитудой выше 5,0. Последнее землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня у восточного побережья японского острова Хонсю.



Геологическая служба США сообщила, что эпицентр толчка располагался в 128 километрах юго-восточнее Токио, в Тихом океане, а очаг залегал на глубине 11,4 километра.



После произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии за минувшие десять дней зарегистрировано около 500 афтершоков (повторных подземных ударов), магнитуда почти сорока из них была выше 6,0.



В Японии более 21 тысячи человек значатся в официальном списке погибших и пропавших без вести. Из них - 8 450 человек погибли, без вести пропали - 12 908 человек.