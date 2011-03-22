Уровень радиационного заражения в районе аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии намного превышен, он может превышать норму в 1,6 тысячи раз, об этом сообщает МАГАТЭ.



Замеры радиационного загрязнения, которые были проведены специалистами МАГАТЭ, показали, что уровень радиации в районе АЭС "Фукусима-1" в радиусе от 16 до 58 километров составляет от 2 до 160 микрозиверт в час. А район около города Ниэми в префектуре Фукусима оказался самым загрязненным, здесь зарегистрирован наивысший уровень загрязнения в 161 микрозиверт в час. Естественный радиационный фон в этой местности обычно составляет 0,1 микрозиверт в час.