Президент Боливии считает - Обама не достоин Нобелевской премии

Президент Боливии Эво Моралес считает, что Барак Обама не достоин Нобелевской премии и должен быть ее лишен - человек, отдавший приказ о бомбардировках Ливии, не может быть лауреатом премии мира.



Эво Моралес в понедельник обратился к международным силам коалиции и потребовал - немедленно прекратить огонь. Он также призвал к созданию комиссии по Ливии из представителей Лиги арабских государств и Африканского союза ООН, сообщает агентство EFE.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне обратился в Нобелевский комитет с предложением лишить президента США Нобелевской премии, присужденной ему в 2009 году, об этом сообщается на официальном сайте ЛДПР. Тем самым, он полностью поддержал президента Боливии. Владимир Жириновский заявил: "Что это за миротворцы, которые "Томагавками" расстреливают целую страну?". Лидер ЛДПР назвал действия США в Ливии "актом агрессии" и могут рассматриваться как "ярко выраженная колониальная политика".



Лидер ЛДПР выразил свое мнение, что Америка подключилась к военной операции в Ливии с одной целью - "установить контроль над ливийской нефтью и ливийским режимом".