Метеорологи призывают японцев готовиться к оползням

О возможности возникновения серьезных оползней на большей части территории Японии предупредило в понедельник Метеорологическое агентство страны.

Агентство уточняет, что новое стихийное бедствие может возникнуть в связи с увеличением количества осадков.

Оползни в некоторых районах могут сопровождаться подтоплениями.

Предупреждения объявлены для всего острова Кюсю, большей территории острова Хонсю и практически всего острова Хоккайдо за исключением субпрефектур Ибури и Хидака.

В частности, предупреждения были объявлены для префектур Ибараки, Фукусима и Мияги, наиболее пострадавших от произошедшего 11 марта разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами.