Норвежские истребители улетели из Ливии

Шесть истребителей "Ф-16" ВВС Норвегии в понедельник закончили свою миссию в Ливии.

По решению главы оборонного ведомства страны Грете Фаремо, они возвращаются домой.

Такой шаг норвежских властей связан с неясностью относительно того, кто осуществляет командование операцией, заявляет министр.

Ранее, в понедельник глава МИД Франции Ален Жюппе заявлял, что "сейчас координация вмешательства осуществляется Вашингтоном в тесном сотрудничестве Францией и Великобританией".

В минувший четверг СБ ООН принял резолюцию, которая предусматривает возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск Муамара Каддафи. Военная операция началась в субботу, когда первые авиаудары нанесли французские истребители.

По информации ливийских официальных СМИ, коалиция нанесла удары по гражданским объектам в крупных городах, в том числе Триполи, Бенгази и Зуваре, и нефтехранилищам в районе Мисраты, в результате чего там вспыхнули пожары. Ливийское ТВ также сообщило о гибели в ходе налетов более 60 человек, в основном женщин и детей.