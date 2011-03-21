Йеменская армия не собирается сдавать своего президента

Армия Йемена сохраняет верность президенту Али Абдалле Салеху и воспрепятствует любым попыткам его свержения, говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства обороны страны.

Заявление появилось после того, как два высокопоставленных генерала объявили, что переходят на сторону оппозиции, добивающейся отставки Салеха.

Ситуация в Йемене, где больше месяца продолжаются акции протеста, резко обострилась после того, как силы безопасности на прошлой неделе открыли огонь по демонстрантам в Сане. Погибли около 50 человек.

В понедельник на улиц столицы страны Саны бронетехника была выведена.