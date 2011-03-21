Жириновский требует остановить военные действия в Ливии

Письмо с требованием немедленно остановить военную операцию в Ливии направил в понедельник генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В письме, размещенном на официальном сайте партии, возмущенный лидер заявляет: «Мы осуждаем варварское вмешательство во внутреннюю политику независимого государства. Требуем прекратить военную операцию и, в конечном итоге, оккупацию Ливийской Джамахирии!»

С середины февраля в Ливии оппозиция требует ухода лидера страны Муамара Каддафи, который правит страной более 40 лет. Международные организации заявляют о тысячах погибших во время столкновений восставших с правительственными войсками. Каддафи же утверждает, что ливийская армия борется с бандитами, которые терроризируют население страны.

В минувший четверг СБ ООН принял резолюцию, которая предусматривает возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск Муамара Каддафи. Военная операция началась в субботу, когда первые авиаудары нанесли французские истребители.

По информации ливийских официальных СМИ, коалиция нанесла удары по гражданским объектам в крупных городах, в том числе Триполи, Бенгази и Зуваре, и нефтехранилищам в районе Мисраты, в результате чего там вспыхнули пожары. Ливийское ТВ также сообщило о гибели в ходе налетов более 60 человек, в основном женщин и детей.