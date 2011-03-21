Французы оштрафовали Google на 100 тысяч евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала компанию Google на 100 тысяч евро за незаконный сбор персональных данных.

В мае прошлого года представители Google признали, что их автомобили, которые фотографировали улицы крупных городов для сервиса Street View, одновременно собирали данные о сетях Wi-Fi и через незащищенные сети скачивали персональные данные пользователей, напоминает в понедельник Русская служба Би-Би-Си.

Проверив информацию CNIL потребовала от Google прекратить несанкционированный сбор данных и уничтожить всю незаконно собранную информацию.

Как говорится в коммюнике CNIL, решение о штрафе в отношении Google было принято из-за того, что компания не выполнила требования в отведенные сроки.