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Французы оштрафовали Google на 100 тысяч евро

21 марта 2011, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Французы оштрафовали Google на 100 тысяч евро

Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала компанию Google на 100 тысяч евро за незаконный сбор персональных данных.

В мае прошлого года представители Google признали, что их автомобили, которые фотографировали улицы крупных городов для сервиса Street View, одновременно собирали данные о сетях Wi-Fi и через незащищенные сети скачивали персональные данные пользователей, напоминает в понедельник Русская служба Би-Би-Си.

Проверив информацию CNIL потребовала от Google прекратить несанкционированный сбор данных и уничтожить всю незаконно собранную информацию.

Как говорится в коммюнике CNIL, решение о штрафе в отношении Google было принято из-за того, что компания не выполнила требования в отведенные сроки.

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