МЧС утверждает, что больше ни один россиянин не хочет покидать Японию

Полеты в Японию приостановила в понедельник авиация МЧС России.

Пресс-служба ведомства уточняет: полеты прекращены по причине того, что в Японии не осталось граждан России, желающих покинуть эту страну.

Землетрясение магнитудой в 9,0 на северо-западе Японии произошла 11 марта. Вслед за ним побережье страны накрыло 10-метровое цунами. Правительство страны в понедельник объявило, что число погибших и без вести пропавших приближается к 22 тыс. человек.