Японцы смогут пережить последствия землетрясения за чашкой цейлонского чая
21 марта 2011, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
В пользу пострадавших от землетрясения и цунами Японии Ассоциация экспортеров чая Шри-Ланки пожертвовала три миллиона мешков цейлонского чая.
Груз в понедельник передан президенту страны Махинде Раджапаксе, который обещает переправить чай в Японию, сообщает портал правительства Шри-Ланки.
По информации РИА Новости, Шри-Ланка является четвертым в мире производителем чая.
Землетрясение магнитудой в 9,0 на северо-западе Японии произошла 11 марта. Вслед за ним побережье страны накрыло 10-метровое цунами. Правительство страны в понедельник объявило, что число погибших и без вести пропавших приближается к 22 тыс. человек.