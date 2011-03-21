Японцы смогут пережить последствия землетрясения за чашкой цейлонского чая

В пользу пострадавших от землетрясения и цунами Японии Ассоциация экспортеров чая Шри-Ланки пожертвовала три миллиона мешков цейлонского чая.

Груз в понедельник передан президенту страны Махинде Раджапаксе, который обещает переправить чай в Японию, сообщает портал правительства Шри-Ланки.

По информации РИА Новости, Шри-Ланка является четвертым в мире производителем чая.

Землетрясение магнитудой в 9,0 на северо-западе Японии произошла 11 марта. Вслед за ним побережье страны накрыло 10-метровое цунами. Правительство страны в понедельник объявило, что число погибших и без вести пропавших приближается к 22 тыс. человек.