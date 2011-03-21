Право ездить в Европу потеряли еще 19 белорусских чиновников

Главы МИД 27 стран Европейского Союза в понедельник решили ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии в связи с «ухудшением ситуации с соблюдением прав человека» в этой стране.

В Брюсселе пообещали, что 22 марта будет опубликован расширенный на 19 фамилий список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны ЕС.

Евросоюз уже не раз утверждал, что эти «меры носят точечный характер и не преследуют цель нанесения удара по экономике Белоруссии. Они нацелены на лиц, которые обеспечивают отток денег в карманы госчиновников за счет доходов, получаемых нефтяными компаниями, производителями вооружений и минеральных удобрений».

В феврале вступили в силу санкции ЕС в отношении 158 белорусских чиновников во главе с президентом Александром Лукашенко, которым запрещен въезд в страны сообщества.