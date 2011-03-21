Землетрясение разорило Японию на 200 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) оценивает ущерб Японии от землетрясения и цунами в сумму, превышающую 200 млрд долларов.

По расчетам экспертов ВБ, более пяти лет уйдет на восстановление страны. На внешней торговле скажется существенное сокращение производства из-за разрушений, произведенных стихией.

Уже поступает информация от производителей о росте цен на электронные компоненты устройств, сделанных в Японии и о приостановки запчастей для автомобилей, отмечено в обзоре ВБ.