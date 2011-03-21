Персонал аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в понедельник полностью эвакуирован из-за дыма, поднимающегося над станцией.

По сообщению агентства Киодо, клубы дыма видны над вторым энергоблоком. Несколько раньше сообщалось о задымлении третьего блока АЭС, однако, сейчас СМИ уточняют, что этот дым рассеялся.

Телеканал NHK уточняет, что после задымления нет существенных изменений радиационного фона.

Аварийная ситуация на АЭС "Фукусима-1", вызванная выходом из строя системы охлаждения, произошла после мощного землетрясения магнитудой в 9,0 на северо-западе Японии 11 марта. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров, напоминает РИА Новости.