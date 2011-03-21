Любимому микроблогу президента России исполнилось пять лет

Ровно пять лет назад в Твиттере появилась первая запись. 21 марта 2006 года Джек Дорси под ником @jack написал в нем «приглашаются сотрудники (inviting coworkers)».

Эту запись почти мгновенно перепубликовали сто человек. А уже через три года и два месяца в Твиттере была сделана миллиардная запись.

В Рунете, по статистике Яндекса, самый популярным пользователь Twitter’а – президент России. У микроблога Дмитрия Медведева 193 080 читателей. Нужно отметить, что президент сам не раз отмечал, что актуальную информацию он находит именно здесь.

В первую пятерку входит микроблог телеведущего Ивана Урганта (86 953 читателей).

Twitter (Твиттер, от английского tweet - «чирикать», «щебетать», «болтать») - система, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя интернет или мобильную связь. Отличительная особенность - публичная доступность сообщений, что роднит его с блогами.