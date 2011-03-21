В столицу Йемена введены танки

В столицу Йемена город Сану сегодня введены танки и другая бронетехника, такое решение приняло йеменское военное командование, передает британская телерадиокорпорация BBC.



Напомним, в Йемене уже несколько месяцев продолжаются акции протеста, демонстранты требуют отставки президента страны.



После отставки нескольких министров, возмущенных жестоким подавлением акций протеста в университете Саны, где погибло более 50 человек, президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о роспуске правительства страны. А когда один из высокопоставленных военачальников страны - сводный брат и помощник президента генерал Али Мохсен аль-Ахмар, перешел на сторону оппозиции, военными было принято решение - ввести в столицу Йемена военную технику.

В своем заявлении генерал Али Мохсен аль-Ахмар, который также является командиром 1-й бронетанковой дивизии, сказал: "Мы открыто говорим, что поддерживаем и защищаем молодежь, протестующую на университетской площади Саны".