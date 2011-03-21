В Китае и Южной Корее проводится проверка всех продуктов из Японии

Вслед за Россией власти Китая и Южной Кореи приняли решение - проводить радиационный контроль всех поступающих продуктов питания из Японии, передает Reuters.



В сообщении, распространенном властями Китая, говорится: "Все региональные наблюдатели должны организовать работу по радиационному контролю продуктов питания, поступающих в нашу страну".



В свою очередь, Южная Корея также начала мониторинг продуктов из Японии на определение радиационного загрязнения, об этом сообщило государственное информагентство страны.