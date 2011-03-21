Ситуация в Японии с зараженными продуктами хуже, чем предполагалось ранее - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила сегодня, что в Японии после ЧП на АЭС ситуация с радиационным заражением продуктов питания намного тяжелее, чем предполагалось ранее.



Представитель ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе Питер Кордингли сообщил: "Сейчас становится очевидно, что ситуация гораздо более тяжелая. Намного более тяжелая, чем предполагалось в первые дни после ЧП, когда мы считали, что проблема может быть ограничена 20–30-километровой территорией вокруг АЭС".



По словам Питера Кордингли, есть данные, что зараженные радиацией продукты уже распространились по другим регионам Японии, передает Reuters.



Ранее сообщалось, что из продажи в японских магазинах изымается радиоактивный шпинат, молоко, зеленый горошек.