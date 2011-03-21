В Японии в списках погибших и пропавших без вести значатся более 21 тыс человек

Главное полицейское управление Японии сообщило, что в результате катастрофического землетрясения 11 марта в официальных списках погибших и пропавших без вести значатся уже более 21 тысячи человек.



По данным главного полицейского управления, больше всего пострадавших зафиксировано в префектуре Мияги на северо-восточном побережье острова Хонсю.



Всего в Японии установлена гибель 8 450 человек, а 12 908 человек находятся в списке пропавших без вести, передает ИТАР-ТАСС.