На АЭС "Фукусима-1" сегодня подключили к электросети четыре энергоблока - первый, второй, пятый и шестой. Работы по подведению электросети к третьему и четвертому реакторам продолжаются, сообщает Kyodo.



По информации агентства, в первый и второй энергоблоки электрические кабели уже проложены, но несмотря на это, электричество в энергоблоки пока не поступает. К третьему и четвертому энергоблокам кабель пока не подведен.



Представители компании-оператора АЭС TEPCO сообщили, что ситуация на энергоблоках пять и шесть не вызывает опасений, они снабжаются электрической энергией в полном объеме.



Агентство по ядерной безопасности Японии сообщило, что внутри третьего энергоблока зафиксирован рост давления, в реакторе скопился пар, который в настоящее время начнут стравливать.





