Операция в Ливии не направлена против Каддафи - Уильям Гортни

Вице-адмирал, начальник Объединённого штаба Комитета начальников штабов вооруженных сил США Уильям Гортни заявил, что операция в Ливии не направлена против Каддафи, в "списке целей Каддафи нет".



Силы международной коалиции обстреляли ливийскую столицу Триполи. В результате обстрела полностью разрушено здание резиденции Муамара Каддафи. Командование международной коалиции заявило, что целью были объекты ПВО, а не сам Каддафи, передает агентство France-Presse. В то же время ливийские официальные СМИ сообщают, что удары наносились по гражданским объектам в Триполи, в Бенгази и Зуваре, и также нефтехранилищам в районе Мисураты. Погибли более 60 человек.



Уильям Гортни сообщил на специально созванном брифинге: "Я могу гарантировать, что в списке целей его (Каддафи) нет. Мы могли бы задеть его случайно, если бы он поехал инспектировать ракетные установки, но ударов по его резиденции мы наносить не собирались".



Во время военной операции по Ливии было выпущено более 120 ракет "Томагавк", у берегов Ливии находятся более десятка ракетоносцев международной коалиции. В небе летают "Миражи", "Рафали", "Тайфуны", "Торнадо" и Ф-16.



США уже заявили, что не будут возглавлять эту операцию. По словам шефа Пентагона, в ближайшее время руководство операцией возьмут на себя Великобритания и Франция или НАТО.

Россия уже выступила против этой войны, она призывает силы международной коалиции не выходить за рамки ООН и "прекратить неизбирательное применение силы".