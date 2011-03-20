МИД Белоруссии осудил экскалацию конфликта в Ливии
20 марта 2011, 18:32 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН № 1973 и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, которое было распространено 20 марта.
Также в данном заявлении Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам.
"Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне",- также говорится в документе.