МИД Белоруссии осудил экскалацию конфликта в Ливии

Ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН № 1973 и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, которое было распространено 20 марта.

Также в данном заявлении Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам.

"Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне",- также говорится в документе.