Даля Грибаукайте приняла верительные грамоты посла Ирака

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты посла Республики Ирак Саада Джавада Кинделя.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главы литовского государства, Президент обсудила с послом возможности Литвы по участию в процессе восстановления Ирака. Стороны также обсудили перспективы культурного и академического сотрудничества.

56-летний Саад Джавад Киндель получил с тепень доктора инженерных наук в Университете Брунел (Великобритания).

В 2005 году посол принял активное участие в создании новой институционально-правовой системы иракского государства. Он был членом Конституционного комитета и Парламента, занимал должность советника вице-президента Ирака.

Посол Саад Джавад Киндель - второй посол Ирака, аккредитованный в Литве по совместительству. Резиденция дипломата находится в Варшаве. Дипломатические отношения между Литвой и Ираком установлены 24 января 2006 года.