Посол США в Мексике подал в отставку из-за публикаций Wikileaks

Американский посол в Мексике Карлос Паскуаль подал прошение об отставке в связи со скандалом, разразившемся между двумя странами, из-за содержания сообщений дипломатической переписки, обнародованной Wikileaks.



В материалах депеш, опубликованных Wikileaks, говорится, что Паскуаль лично выражал сомнения в том, сможет ли мексиканская армия справиться с организованной преступностью в стране. Как посол США заявлял в депешах, вооруженные силы Мексики не отличаются эффективностью и не идут на риск..



Президент Мексики Филипе Кальдерон сказал, что отношения между двумя странами серьезно испорчены.