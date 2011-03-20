Обнаружена партия японского шпината с превышением уровня радиации в 27 раз

В городе Хитати префектуры Ибараки обнаружена партия шпината, в котором уровень радиации превышает допустимый в 27 раз. Также на 1 кг шпината приходилось до 1931 беккерелей радиоактивных изотопов цезия.



Известно, что норма составляет 500 беккерелей.



Власти Японии в воскресенье уже сообщили об обнаружении партии зараженного радиацией сырого молока и шпината, уровень радиации в этих продуктах превышал допустимую норму в 12 раз. Эти продукты опасны для здоровья человека, но не представляют угрозу, так как не были отправлены на прилавки магазинов, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано.