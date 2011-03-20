Знаменитый белый медведь Кнут умер в Берлинском зоопарке на глазах посетителей

Знаменитый белый медведь Кнут, любимец Берлина и голливудских звезд, скончался от неизвестных причин. Произошло это на глазах посетителей зоопарка в немецкой столице.



По словам смотрителя, после общения с самками медведь совершил прогулку по вольеру, зашел в воду и неожиданно умер. В понедельник будет произведено вскрытие, которые будет призвано установить истинные причины смерти звездного зверя, которому было всего четыре года.



Белый медведь стал всемирной знаменитостью после того, как был отвергнут своей матерью после своего рождения в декабре 2006 года.