Ливийцы прикрывают убежище Каддафи от бомбардировок своими телами

Ливийцы оградили место в пригороде Триполи, где, возможно, укрывается сейчас Муаммар Каддафи, живым щитом. Сообщается, что в этом участвуют сотни мирных жителей, среди них - женщины и дети.



Некоторые из собравшихся заявляют, что их родственники служат в армии ливийского правительства, сообщает РБК.



Ранее появлялась информация о том, что самолеты международной коалиции нанесли удар по военной базе Баб аль-Азиза, расположенной неподалеку от Триполи. Считается, что там расположено одно из главных убежищ Каддафи.