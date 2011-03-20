40 бомб сбросили на главный аэродром Ливии бомбардировщики ВВС США

Американские самолеты Б-2 в ходе военной операции против режима Муамара Каддафи сбросили на "главный ливийский аэродром" 40 бомб. Однако Пентагон заявил, что не располагает информацией об этой операции.



Телекомпания Си-би-эс, которая распространила эту информацию, не уточняет название аэродрома.



По данным ливийского телевидения, в результате ракетных ударов западной коалиции по Ливии погибли 48 и получили ранения около 150 человек. Главной мишенью стала столица - Триполи - и ее окрестности. Кроме того, удары наносились по Сирту и Зуаре, а также по позициям сил Муамара Каддафи в районе находящихся в руках оппозиции городов Бенгази, Тобрук, Адждабия и Мисурата.