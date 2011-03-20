Радиация разносится по Японии с дождем и пылью

В нескольких префектурах Японии в пробах дождя и пыли обнаружены радиоактивные вещества. И вновь эксперты заявляют о том, что обнаруженные дозы не опасны для здоровья людей.



Пробы были взяты в разных районах Японии в течение 24 часов начиная с пятницы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо. А. Радиоактивный йод и радиоактивный цезий были выявлены в префектурах Тотиги и Гумма, в префектурах Токио, Саитама, Тиба, Канагава, Ямагата - радиоактивный йод.