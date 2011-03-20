Япония экспортирует продукты, зараженные радиацией

В партии ввезенного из Японии на Тайвань гороха обнаружены дозы радиации. Представитель правительства Тайваня заверил, что уровень выявленной радиации не может причинить вреда здоровью.



Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официального представителя Совета по атомной энергии острова.



Ранее японские специалисты выявили радиоактивный йод в молоке и шпинате из префектуры Фукусима. Кроме того, в нескольких префектурах радиоактивный йод был обнаружен и в питьевой воде.



По словам генерального секретаря правительства Японии Юкио Эдано, дозы радиации в продуктах невелики и не угрожают здоровью. Однако, несмотря на это, они превышают установленные государственные нормы.