После нанесения силами коалиции авиаударов по Ливии, погибли более 50 человек

Власти Ливии заявили, что в результате военной операции сил международной коалиции против режима Муамара Каддафи уже погибли более 50 граждан страны, 150 человек ранены.

В международной коалиции принимают участие Британия, Франция, Италия, США и Канада. Минувшей ночью американские и британские корабли выпустили 112 крылатых ракет по более, чем 20 ливийским военным объектам на побережье. По предварительной информации, ПВО Ливии нанесен значительный ущерб. В операции применялись среди прочего французские и британские истребители, а также подводная лодка типа "Трафальгар". Вашингтон заявляет, что нанесенные удары - лишь первая фаза многоплановой операции.

Напомним, военная операция под названием "Одиссея Рассвет" стартовала 19 марта. Территория Ливии подвергается ударам с воздуха и моря со стороны войск коалиции США, Великобритании, Франции, Италии, Канады и ряда других стран.

"Аргументы.ру" писали, что в результате обстрелов Ливии странами западной коалиции гибнет мирное население. Одна из ракет попала в здание детской больницы. Всего в обстрелах погибли 50 человек, 150 ранены.