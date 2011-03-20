Страны Африканского союза недовольны международной военной операцией в Ливии
20 марта 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Страны Африканского союза выразили недовольство международной военной операцией в Ливии.
Также действиями стран Запада недоволен давний сторонник режима Каддафи, президент Венесуэлы Уго Чавес.
Чавес призвал страны Запада остановить кровопролитие и обвинил их в попытке захватить североафриканскую нефть, пишет РБК.
Напомним, военная операция под названием "Одиссея Рассвет" стартовала 19 марта. Территория Ливии подвергается ударам с воздуха и моря со стороны войск коалиции США, Великобритании, Франции, Италии, Канады и ряда других стран.