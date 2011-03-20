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Страны Африканского союза недовольны международной военной операцией в Ливии

20 марта 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Страны Африканского союза недовольны международной военной операцией в Ливии

Страны Африканского союза выразили недовольство международной военной операцией в Ливии.

Также действиями стран Запада недоволен давний сторонник режима Каддафи, президент Венесуэлы Уго Чавес.

Чавес призвал страны Запада остановить кровопролитие и обвинил их в попытке захватить североафриканскую нефть, пишет РБК.

Напомним, военная операция под названием "Одиссея Рассвет" стартовала 19 марта. Территория Ливии подвергается ударам с воздуха и моря со стороны войск коалиции США, Великобритании, Франции, Италии, Канады и ряда других стран.

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