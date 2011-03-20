В Японии число погибших и пропавших без вести превысило 19 тысяч

По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения в Японии и последовавшего цунами превысило 19 тысяч человек.

Официальное число погибших - 7,7 тысяч человек, без вести пропавшими числятся 11 655 человек. Ранения различной степени тяжести получили 2 612 человек.

Землетрясение 11 марта 2011 года стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии.

Вместе с тем, власти сообщают, что до сих пор не могут установить связь с тысячами людей, которые проживали в попавших под цунами прибрежных районах, и постоянно находят новые тела погибших, передает ИТАР-ТАСС.