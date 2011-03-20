МИД Ливии более не признает действие резолюции ООН

МИД Ливии заявил, что более не признает действие резолюции ООН о прекращении огня и закрытии воздушного пространства над страной, и требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН.

Об этом в ночь на воскресенье, 20 марта, сообщает Agence France-Presse, отмечая, что поводом для отказа от признания резолюции стала военная интервенция сразу нескольких стран, в том числе - Франции, США и Великобритании.

Около 19:45 по московскому времени 19 марта истребители ВВС Франции атаковали бронемашины сил, лояльных Муаммару Каддафи. Спустя несколько часов ВМС США и Великобритании нанесли удары ракетами "Томагавк" по позициям ливийских ПВО. Это произошло после сообщений о том, что войска Каддафи в нарушение резолюции ООН вошли в Бенгази, удерживаемый повстанцами. В результате удара крылатых ракет система ПВО Ливии была "серьезно повреждена", пишет Lenta.ru.