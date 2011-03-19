Японским специалистам в субботу, 19 марта, удалось восстановить электроснабжение на втором блоке АЭС "Фукусима-1". Власти страны надеются, что система охлаждения центральной части реактора атомной станции заработает.

Полностью подключить к питанию все четыре аварийных энергоблока планируется к воскресенью. По мнению японских специалистов, в ходе работ по ликвидации аварии на АЭС произошел перелом. Сегодня появилась информация о температуре воды во всех четырех аварийных реакторах. Она ниже ста градусов.

Японские ядерщики подключили кабель питания ко втором энергоблоку. После проверки состояние оборудования специалисты надеются возобновить работу системы охлаждения центральной части реактора.

Представители МАГАТЭ заявляли, что ситуация на АЭС "Фукусима-1" остается очень сложной, но по крайней мере на этот момент она достаточно стабильна. За последние сутки никаких изменений к худшему.

Компания, который принадлежит АЭС, сообщила, что некоторые рабочие получили повышенные дозы радиации. Точные цифры при этом не называются, неизвестно и число ликвидаторов, подвергшихся облучению.

В Южно-Сахалинске на совещании у премьер-министра РФ Владимира Путина первый заместитель генерального директора "Росэнергоатом" Владимир Асмолов, вернувшийся 19 марта из Японии, сообщил, что ситуация на АЭС "Фукусима-1" абсолютно подконтрольная.