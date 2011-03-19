Истребители ВВС Франции уничтожили первые четыре танка в Бенгази

Истребители ВВС Франции в субботу, по данным телеканала "Аль-Джазира", уничтожили четыре танка на юго-западе ливийского города Бенгази.

"Аргументы недели" сообщали, что ВВС Франции нанесли первый удар по ливийской военной технике. Пресс-секретарь Генштаба Франции полковник Тьерри Бюркар сообщил, что выстрел был произведен в 10.45 (12.45 мск). по автомобилю "пока неизвестного типа".

В официальный представитель Минобороны Франции Лоран Тессер отметил, что уничтоженная техника "представляла угрозу для гражданского населения Ливии".

Президент Николя Саркази подчеркнул, что Франция действует в Ливии по мандату Совета Безопасности ООН в сотрудничестве с арабскими партнерами.