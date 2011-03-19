Война в Ливии началась. ВВС Франции нанесли первый удар.
19 марта 2011, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Истребители ВВС Франции нанесли первый удар по военной технике в Ливии. Пресс-секретарь французского Генштаба Тьерри Бюркар сообщил, что под обстрел попал военный автомобиль "пока неизвестного типа".
Самолёты атаковали территорию страны в 19:45 мск.
Ранее сегодня президент Франции Николя Саркози объявил о начале военной операции. Саркози подчеркнул, что решение принято вместе с арабскими и европейскими странами.