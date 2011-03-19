Власти Японии остановили продажу продуктов питания из префектуры Фукусима

В Японии министерство здравоохранения распорядилось прекратить продажу всех продуктов питания из префектуры Фукусима, где были обнаружены зараженные радиацией молоко и шпинат.

МАГАТЭ сегодня сообщает, что радиация в молоке была обнаружена в 30 километрах, а зараженный шпинат - в 80 километрах к югу от АЭС. По данным МАГАТЭ, в обоих продуктах уровень радиации может быть опасен для здоровья. Специалисты определили, что в продуктах был найден радиоактивный йод. Радиоактивный йод имеет небольшой срок "жизни" , около 8 дней. Его естественное разложение наступает в течение нескольких недель и представляет риск для здоровья человека в краткосрочной перспективе.

Взрывы на японской АЭС "Фукусима" и утечка радиации последовали после разрушительного землетрясения 11 марта.